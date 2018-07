Quem serão os finalistas da Copa do Brasil de 2014?

As semifinais da Copa do Brasil se iniciam nesta quarta-feira cercada de expectativas. No Mineirão, o Cruzeiro encara o Santos na busca para ampliar a sua soberania no País, onde também é líder do Brasileirão. Com Robinho e Gabriel, o time praiano sabe que depende do seu ataque e das mudanças de formação do time do técnico Enderson Moreira para surpreender os mineiros.

Na outra chave, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã na busca de um bicampeonato consecutivo e de uma vaga na Libertadores, que ficou distante por conta de a equipe estar apenas na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, os rubro-negros terão de passar pela força do time mineiro, que vem empolgado depois de conquistar heroica classificação no torneio ao golear o Corinthians por 4 a 1.

E para você, leitor? O Cruzeiro deve passar e lutar pelo penta da Copa do Brasil ou o Santos deve chegar à decisão? O Flamengo terá forças para ganhar do bravo Atlético-MG? Vote em quais clubes devem chegar à final da Copa do Brasil!

