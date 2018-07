Quem serão os finalistas da Liga dos Campeões deste ano?

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, foram decididos os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões 2014-2015. Afunilada, a competição começa a ganhar mais emoção e menos previsibilidade pelo que se observa da qualidade das equipes.

Barcelona e Bayern de Munique duelarão no confronto que, talvez, reúna as duas equipes de futebol mais ‘vistoso’ no torneio até agora. A partida também marca o reencontro entre Barcelona e o técnico Pep Guardiola em jogos oficiais. Desta vez, como adversários. O primeiro jogo será na Catalunha, em 6 de maio.

Enquanto isso, a Juventus, que ruma para o tetracampeonato italiano consecutivo, encara os atuais campeões da Liga: o Real Madrid, do craque Cristiano Ronaldo. Ao longo do torneio, a equipe de Turim provou que não tem nada de ‘patinho feio’ nestas semifinais, após passar por Borussia Dortmund e Monaco na fase de mata-mata. Os italianos sofreram apenas cinco gols na competição.

Em sua opinião, quem serão os finalistas da atual edição da Liga dos Campeões? Vote!

[poll id=”868″]

[poll id=”867″]