O fracasso do Brasil nesta Copa do Mundo deve tirar Felipão do comando da seleção. O treinador fica com a equipe até o fim do torneio, mas é improvável que continue à frente do grupo depois da goleada por 7 a 1 diante da Alemanha. Alguns nomes já são cotados para assumir o cargo, entre eles Tite, sem emprego desde de sua saída do Corinthians, Muricy Ramalho, hoje no São Paulo, e Vanderlei Luxemburgo, também sem clube.

[poll id=”729″]