Quem vai ganhar o clássico entre Corinthians e Palmeiras?

Maiores arquirrivais de São Paulo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela 343ª vez. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista. Ao contrário do último clássico, em que o Corinthians chegou como favorito, o Palmeiras é o time mais cotado a vencer deste vez. O jogo está marcado para as 16h no Pacaembu. Lider do Grupo D, com 19 pontos, a equipe alviverde ainda não perdeu no torneio, vindo de 6 vitórias e um empate. Do outro lado da cidade, o Corinthians tenta se livrar da crise que assola o clube neste início de ano, e no Dérbi Paulista tenta sua primeira vitória depois de seis partidas. Na sua opinião, quem vencerá o clássico?

