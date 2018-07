Atualizado no dia 26/04 às 19h57

No Allianz Parque, o Palmeiras soube aproveitar do fator casa e ganhou o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista por 1 a 0 do Santos. As equipes agora terão uma semana para se prepararem para a grande final, que será realizada na Vila Belmiro. O Palmeiras vai conseguir segurar o resultado? O Santos vai reverter o placar e conquistar o título? Vote!

[poll id=”866″]