Quem você gostaria que o Brasil enfrentasse nas oitavas de final?

O Brasil entra em campo na tarde desta segunda-feira (23) em Brasília e pode se selar a primeira posição do grupo A da Copa do Mundo. Caso isso aconteça, se ganhar, às 17h00 no estádio Mané Garrincha, a seleção brasileira enfrenta nas oitavas de final o segundo do grupo B, Chile. As duas seleções jogam também nesta segunda-feira, às 13h00, na Arena Corinthians, São Paulo. Na sua opinião, seria melhor para o Brasil enfrentar os europeus ou os chilenos no primeiro confronto da fase eliminatória do Mundial?

