Racing x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O Flamengo vai até a Argentina enfrentar o Racing, nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Presidente Perón, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT e também é possível assistir pelo Fox Sports. Saiba mais informações sobre a partida.

ONDE ASSISTIR

Racing x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo SBT. Também é possível assistir pela Fox Sports. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30, nesta terça-feira.

ESCALAÇÃO

Racing: Arias, Pillud, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena, Matías Rojas, Miranda, Fértoli, Reniero, Licha López

Flamengo: Diego Alves; Isla, Thuler, Leo Pereira e René; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Racing avançou como segundo colocado do Grupo F, com 15 pontos. E na última rodada, derrotou o Estudiantes de Mérida por 2 a 1. Já o Flamengo foi o líder do Grupo A , também com 15 pontos, e na rodada passada derrotou o Junior Barranquilla por 3 a 1.

Na última quinta-feira, o Racing perdeu por 2 a 0 para o Tucuman, pelo Campeonato Argentino. Já o Flamengo derrotou o Coritiba por 3 a 1, no domingo, pelo Brasileirão.