Rafael Nadal vive dia de fã ao posar para foto com Maria Esther Bueno

Em seu facebook, o espanhol Rafael Nadal posta uma foto com o piloto brasileiro Rubinho Barrichello.

‘Hoje, tive o prazer de estar com, Barrichello. Uma grande pessoa. Desejo o melhor para ele neste ano.’



Por Amanda Romanelli e Nathalia Garcia

O “rei do saibro” Rafael Nadal também viveu seu dia de fã nesta quinta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O espanhol postou em sua conta do Facebook uma foto com a brasileira Maria Esther Bueno, de 73 anos. “Com uma lenda do tênis, Maria Bueno, ganhadora de 19 Grand Slams!!!”, escreveu.