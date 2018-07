TURIM – O meia Rakitic e o volante Carriço, do Sevilla, protagonizaram um beijo após a conquista da Liga Europa na noite desta quarta-feira, em Turim. Empolgado durante as comemorações, o volante se aproxima do meia e lhe dá um selinho nos lábios. O Sevilla bateu o Benfica nos pênaltis nesta quarta e sagrou-se campeão da Liga Europa pela terceira vez.