RB Bragantino x Ceará: onde assistir, escalação e classificação

RB Bragantino e Ceará se enfrentam neste sábado, às 19h, no Nabizão, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

RB Bragantino e Ceará: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

RB Bragantino: Júlio César; Weverton, Léo Ortiz, Realpe e Léo Ortiz e Aderlan; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Raul; Claudinho, Alerrandro e Artur

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Vinicius, Charles e Ricardinho; Leandro Carvalho e Cléber.

Classificação

O Bragantino inicia a décima primeira rodada na 20ª colocação, com apenas 7 pontos. Em sua última partida, a equipe perdeu para o Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 1. Até o momento, são 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória no torneio.

O Ceará inicia a rodada na 9ª colocação, com 13 pontos. Em seu último jogo, a equipe alvinegra venceu o Flamengo, em casa, por 2 a 0 e se aproximou do G-4. São 5 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.