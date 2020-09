RB Bragantino x Palmeiras: onde transmissão, escalação e classificação

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam, neste domingo, às 11 horas, no Nabizão, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não será transmitido na TV.

RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir

Sem TV, o jeito para os torcedores acompanharem a partida é através da transmissão em tempo real do Estadão ou por rádios locais.

Provável Escalação

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Leandrinho e Hurtado.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano.

Classificação

O Bragantino inicia a oitava rodada do campeonato na 18ª colocação, com 6 pontos. Em seu último jogo, a equipe do interior de São Paulo empatou com o Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 1 e não vence há três rodadas.

Por outro lado, o Palmeiras inicia a oitava rodada na 8ª colocação, com 10 pontos. Em seu último jogo, a equipe não saiu do empate por 1 a 1 contra o Internacional, líder do torneio, no Allianz Parque. Confira a classificação do Brasileirão.