RB Leipzig x Manchester United: onde assistir, horário e últimos resultados

Com a mesma pontuação na tabela, RB Leipzig e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, pela sexta e última rodada da Liga dos Campeões. O confronto terá transmissão ao vivo pela internet.

HORÁRIO

O duelo entre alemães e ingleses será nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

RB Leipzig x Manchester United terá transmissão ao vivo pelo Facebook do canal Esporte Interativo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Leipzig vem de empate no Campeonato Alemão. O time do técnico Julian Nagelsmann igualou o placar por 3 a 3 diante do Bayern de Munique. Já o United venceu no Inglês. Os Red Devils superaram o West Ham por 3 a 1.