RB Leipzig x PSG: onde assistir, horário do jogo e classificação

RB Leipzig x Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão pela internet e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

RB Leipzig x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 17h (horário de Brasília) nesta quarta-feira.

CLASSIFICAÇÃO

O Leipzig ocupa a terceira colocação do Grupo H com 3 pontos. Na rodada passada, o time alemão foi goleado pelo Manchester United, na Inglaterra, por 5 a 0. Já o Paris Saint-Germain tem 3 e ocupa o segundo lugar. A equipe comandada por Thomas Tuchel vem de vitória por 2 a 0 diante do Ístanbull e não contará com Neymar, Mbappé, Mauro Icardi e Marco Varretti.