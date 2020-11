RB Salzburg x Bayern de Munique: onde assistir, horário e classificação da Liga dos Campeões

Com o objetivo de manter os 100% e encaminhar a classificação, o Bayern de Munique visita o RB Salzburg nesta terça-feira, às 17h, no Salzburg Arena, pela terceira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

ONDE ASSISTIR

Salzburg x Bayern de Munique tem transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida será realizada às 17 horas, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O Bayern lidera o grupo com 6 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid (3), Lokomotiv Moscou (1) e RB Salzburg (1). Na rodada passada, o Bayern bateu o Lokomotiv por 2 a 1 e o Salzburg perdeu por 3 a 2 para o Atlético de Madrid.