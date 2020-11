Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário e classificação

Em momentos distintos no campeonato, Real Madrid e Alavés se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Di Stéfano, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O confronto entre Real Madrid e Alavés será neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Real Madrid x Alavés terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports.

CLASSIFICAÇÃO

O Real Madrid tem 17 pontos e ocupa o quarto lugar. O time merengue vem de dois tropeços. Perdeu para o Valencia por 4 a 1 e igualou o placar diante do Villarreal por 1 a 1, na semana passada. Já o Alavés tem tem 10 e ocupa a décima quinta colocação. A equipe não vence faz três rodadas. Empatou os últimos três jogos.