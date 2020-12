Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e últimos resultados

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao nesta terça-feira, às 18h, em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto vai passar na TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Real Madrid x Athletic Bilbao vai ter transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

HORÁRIO

O confronto acontecerá às 18h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid está na terceira colocação, com 23 pontos, três a menos que o líder Real Sociedad. O time de Zidane bem animado após vencer na Liga dos Campeões o Borussia Monchengladbach e bater o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, ambos por 2 a 0.

Já o Athletic Bilbao se encontra na 10ª colocação, com 14 pontos. A equipe de Bilbao não vence há três rodadas e no último sábado, ficou no 2 a 2 com o Valencia.