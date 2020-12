Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e últimos resultados

Classificados na Liga dos Campeões, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Di Stéfano, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O clássico de Madrid será neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real vem de classificação na Liga dos Campeões e vitória no Campeonato Espanhol. O time do técnico Zinedine Zidane venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 e passou para a próxima fase do torneio europeu. No Espanhol, os Merengues venceram o Sevilla por 1 a 0.

O Atlético também vem de classificação na Champions e vitória no torneio nacional. A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone superou o RB Salzburg por 2 a 0 na competição europeia, e venceu o Valladolid pelo mesmo placar, pelo Espanhol.