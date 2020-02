Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Na briga pela liderança, Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 17h, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e com transmissão na TV fechada.

Onde assistir Real x Barça?

Real Madrid e Barcelona terá transmissão pelo canal Fox Premium e também é possível assistir ao vivo pelo site e aplicativo do canal, para assinantes. Além disso, o Estado fará tempo real.

O Barcelona entra em campo na liderança com 55 pontos, dois a mais que o Real Madrid. Ambos jogaram na semana passada pela Liga dos Campeões. O Barça empatou em 1 a 1 com o Napoli e o Real perdeu por 2 a 1 para o Manchester City.