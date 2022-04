Real Madrid x Chelsea: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid entra em campo na partida de volta pelas quartas de final da UEFA Champions League com uma grande vantagem no placar. Na partida de ida, em Londres, os espanhóis venceram o Chelsea por 3 a 1 e estão perto da semifinal. Já os ingleses buscam a virada no mata-mata para seguir em busca do bicampeonato da competição continental.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Real Madrid e Chelsea acontece nesta quarta-feira, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu na Espanha.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT e HBO Max. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Real Madrid -Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Valverde, Benzema e Vini Jri. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea – Mendy; Chalobah, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Ziyech, Kai Havertz e Mason Mount. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid vem de vitória, por 2 a 0, sobre o Getafe, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Chelsea goleou o Southampton por 6 a 0, jogando em casa, pelo Campeonato Inglês.