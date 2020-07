Real Madrid x Getafe: onde assistir, escalação e horário

O Real Madrid pode ampliar sua vantagem no Campeonato Espanhol nesta quinta-feira, diante do Getafe, no Estádio Alfredo Di Stéfano, CT do Real, às 17h. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Onde assistir Real Madrid x Getafe?

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal Fox Premium, que também pode ser assistido online pelo site e aplicativo Fox Play. Além disso, o Estadão vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

Horário

A partida acontece nesta quinta-feira, às 17h, horário de Brasília.

Escalação de Real Madrid x Getafe

A definir

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 71 pontos e o empate por 2 a 2 do Barcelona com o Atlético de Madrid, na terça-feira, dá ao time merengue a chance de abrir quatro pontos de vantagem caso supere o Getafe. Na rodada passada, o Real Madrid bateu o Espanyol por 1 a 0, fora de casa.

Já o Getafe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad, resultado que o deixou na quinta colocação, com 52 pontos. Se vencer, a equipe se aproxima da briga por uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada.