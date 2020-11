Real Madrid x Inter: onde assistir, horário e classificação da Liga dos Campeões

Em busca da primeira vitória na competição, Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Alfredo de Stéfano, em partida válida pela terceira rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa.

ONDE ASSISTIR

Real Madrid x Inter de Milão terá transmissão pelo canal TNT. Também é possível assistir ao jogo no EI Plus , canal de streaming.

HORÁRIO

O jogo será disputado nesta terça-feira,às 17 horas, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O Grupo B tem a liderança do Shakhtar Donetsk com 4 pontos, seguido pelo Borussia Monchengladbach e Internazionale, ambos com 2. O Real Madrid é o lanterna do grupo, com apenas um ponto. Na rodada passada foram dois empates a Inter empatou sem gols com o Shakhtar enquanto Real Madrid ficou no 2 a 2 com Monchengladbach.