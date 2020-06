Real Madrid x Mallorca: onde assistir e horário

Líder do Campeonato Espanhol – pelo menos até o início da rodada, o Real Madrid recebe o Mallorca nesta quarta-feira, às 17h, no CT Alfredo Di Stefáno pela 31ª rodada da competição.

Real Madrid x Mallorca: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium, que também vai passar pelo seu site e aplicativo Fox Play. O Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

Horário de Real Madrid x Mallorca

A partida terá início às 17h, horário de Brasília.

O Real Madrid iniciou a rodada na liderança da competição com 65 pontos, mesma pontuação do Barcelona, mas à frente pelos critérios de desempate. Na rodada passada, o Real passou pelo Real Sociedad por 2 a 1.

Já o Mallorca ficou no 1 a 1 com o Leganés, em casa, e com o resultado chegou aos 26 pontos. A equipe ocupa a 18ª colocação e é o primeiro time na zona de rebaixamento.