Real Madrid x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Paris Saint-Germain entram em campo nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na primeiro confronto entre as equipes, o time parisiense venceu por 1 a 0, com um golaço de Mbappé no fim do jogo. O astro francês é dúvida devido a um problema no pé, mas está relacionado para o duelo. A equipe madrilenha precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de jogos em tempo real do Estadão

Real Madrid x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Camavinga, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinicius Júnior. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Camavinga, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinicius Júnior. : Carlo Ancelotti. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Mbappé (Di Maria) e Neymar. Técnico: Mauricio Pochettino.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid é líder isolado do Campeonato Espanhol e vem de goleada, por 4 a 1, sobre o Real Sociedad, em casa. Por sua vez, o PSG também é lidera de maneira isolada o Campeonato Francês, mas vem de derrota por 1 a 0 para o Nice, fora de casa.