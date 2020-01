Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Sevillla jogam neste sábado, às 12h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão pela TV fechada e também é possível assistir na internet.

Real Madrid x Sevilla : onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir pela internet no site e aplicativo ESPN Watch. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Real entra na rodada na segunda colocação, com 40 pontos, mesma pontuação do líder Barça, mas atrás pelos critérios de desempate. Já o Sevilla aparece na quarta colocação, com 35 pontos.

Confira a rodada do Espanhol

Sexta-feira

Leganés x Getafe

Sábado