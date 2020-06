Real Madrid x Valencia: onde assistir e horário

O Real Madrid recebe o Valencia nesta quinta-feira, às 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida, que será realizada no estádio Alfredo Stéfano, local onde o Real Madrid treina, vai passar na TV fechada.

Real Madrid x Valencia: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal Fox Premium. Além disso, o Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário de Real Madrid x Valencia

A partida está marcada para ter início às 17h, horário de Brasília.

O Real Madrid aparece na segunda colocação com 59 pontos e na rodada passada derrotou o Eibar por 3 a 1. Já o Valencia empatou por 1 a 1 com o Levante e chega na rodada com 43 pontos, brigando para se aproximar das primeiras colocações e entrar na zona de classificação para os torneios europeus.