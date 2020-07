Real Madrid x Villarreal: onde assistir e horário

O Real Madrid recebe o Villarreal nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida pode garantir o título ao clube merengue, com uma rodada de antecipação. Basta vencer a partida, que terá transmissão na TV fechada.

É possível assistir Real Madrid e Villarreal pelo canal ESPN Brasil, que também vai fazer transmissão pelo Watch ESPN. O Estadão fará tempo real do jogo. Com 83 pontos, quatro a mais do que o Barcelona, o Real depende apenas de uma vitória nesta quinta-feira para ficar com o título, já que manteria, no mínimo, os quatro pontos de diferença, tendo apenas três para serem disputados.

Preocupado com a festa dos torcedores pelo título, o clube já divulgou nota pedindo para que seus fãs não vão para as ruas celebrar a conquista, em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Na última rodada, o Real Madrid joga fora de casa contra o Leganés, que pode até ser rebaixado nesta quinta-feira.

O Villarreal, que espera estragar a festa merengue, aparece na quinta colocação com 57 pontos e na briga para garantir uma classificação para a Liga Europa.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal?

Horário de Real Madrid x Villarreal

O jogo tem início às 16h desta quinta-feira, horário de Brasília.