Red Bull Bragantino x Athletico-PR: escalação, horário e últimos resultados

Separados por três pontos na tabela, Red Bull Bragantino e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h, no Nabizão, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não terá transmissão ao vivo na TV.

DATA

O duelo entre paulistas e paranaenses será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

TRANSMISSÃO

Red Bull Bragantino x Athletico-PR não será exibido ao vivo na TV. Sendo assim, o jeito é acompanhar a partida por rádios locais ou pelo tempo real do Estadão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Cuello (Tubarão), Artur e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri..

Athletico : Santos; Erick, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico : Paulo Autuori.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Bragantino vem de vitória. Na última rodada, a equipe do interior paulista venceu o Fortaleza por 2 a 1, em casa, e se afastou do Z-4. Já o Athletico vem de derrota. No último sábado, o time comandado pelo técnico Paulo Autuori perdeu para o vice-líder Atlético-MG por 1 a 0, em casa.