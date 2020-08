Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Red Bull Bragantino estreia na Série A como mandante nesta quarta-feira, contra o Botafogo, às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Botafogo

É possível assistir ao jogo pela SporTV e pelo Premiere. Ainda haverá transmissão em tempo real pelo Estadão.

Escalação de Red Bull Bragantino x Botafogo

A definir

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro-GO

Árbitro Assistente 1: Leone Carvalho Rocha-GO

Árbitro Assistente 2: Cristhian Passos Sorence-GO

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote-SP

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha-GO

Tabela

O Red Bull estreou no Brasileirão com um empate por 1 a 1 com o Santos, no domingo passado. Já o Botafogo iria enfrentar o Bahia, mas a partida foi adiada, porque o clube baiano estava na decisão estadual.

Depois do confronto desta quarta, Bragantino e Botafogo vão para o Nordeste. O time paulista vai encarar o Bahia, domingo, no estádio de Pituaçu. No mesmo dia, o Botafogo vai visitar o Fortaleza, no Castelão.