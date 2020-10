Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e classificação

O Corinthians volta a campo neste sábado, para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Bragantino x Corinthians?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Horário

O jogo acontecerá às 21h, horário de Brasília.

Classificação

As duas equipes não fazem um bom Brasileirão. O Corinthians é apenas o 14º colocado, com 13 pontos, enquanto o Bragantino amarga a 18ª posição, com 11 pontos.

Na última quarta-feira, o Corinthians empatou sem gols o Atlético-GO, em jogo adiado da primeira rodada. Já o Bragantino vem de empate por 1 a 1 com o Vasco, no Rio de Janeiro.