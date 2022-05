Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, às 18h00 (horário de Brasília), o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de contar com o apoio maciço da torcida, o Red Bull Bragantino defende também um tabu contra o Corinthians. Desde que retornou à elite nacional, a equipe de Bragança Paulista não foi derrotada pelo adversário alvinegro no Brasileirão. De lá para cá, quatro partidas foram realizadas, com duas vitórias do Red Bull Bragantino e dois empates.

Na tabela do Brasileirão, o Red Bull Bragantino busca bater o rival para tomar do Corinthians a liderança do campeonato. A equipe do Parque São Jorge lidera com nove pontos conquistados, um a mais que a equipe do interior.

Pelo Red Bull Bragantino, o técnico Maurício Barbieri será ausência na partida. O comandante testou positivo para a Covid-19 na última semana e segue afastado por precaução. O assistente chileno, Claudio Maldonado, será o comandante da equipe na beira do gramado.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Red Bull Bragantino e Corinthians será transmitida pelo Premiere (pay per view).O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino : Cleiton; Hurtado, Ortiz, Renan, Ramon; Jadson, Lucas, Hyoran; Arthur, Helinho e Ytalo Técnico : Claudio Maldonado (Assistente Técnico).

: Cleiton; Hurtado, Ortiz, Renan, Ramon; Jadson, Lucas, Hyoran; Arthur, Helinho e Ytalo : Claudio Maldonado (Assistente Técnico). Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, João Victor, Gil e Lucas Piton (Bruno Melo); Du Queiroz, Giuliano (Cantillo) e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Red Bul Bragantino vem de um empate, em casa, por 1 a 1 com o Vélez Sarsfield, da Argentina, pela Copa Libertadores, na última quinta-feira. Pelo Brasileirão, a última partida da equipe de Bragança foi a vitória por 1 a 0, fora de casa, sobre o Ceará. O Corinthians, por sua vez, também vem de empate pela Libertadores. A equipe ficou no 0 a 0 com o Deportivo Cali, da Colômbia, fora de casa, na última quarta-feira. Pelo campeonato nacional, a última partida da equipe foi a vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza.