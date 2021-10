Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto há oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino neste sábado, em Bragança Paulista. O jogo, válido pela 23ª rodada da competição, acontece às 19h. Empatados na tabela de classificação, a equipe treinada por Sylvinho está no sexto lugar, com 33 pontos. O comandados de Barbieri, que vem de classificação para a final da Copa Sul-Americana, está em quinto, com a mesma pontuação.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Arthur, Cuello e Ytalo. Técnico : Mauricio Barbieri.

: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Arthur, Cuello e Ytalo. : Mauricio Barbieri. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 2 a 1 no clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, enquanto o Red Bull Bragantino vem de derrota para o Fluminense pelo mesmo placar, no Maracanã.