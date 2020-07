Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e local

Red Bull Bragantino e Corinthians disputam uma vaga para a semifinal do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. A partida será realizada às 19h, no estádio do Morumbi, e terá transmissão apenas pela TV fechada.

Onde assistir Bragantino x Corinthians ao vivo

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal Premiere, que também vai passar em seu site e aplicativo a partida. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Hora da partida

Red Bull Bragantino x Corinthians vão jogar às 19h, horário de Brasília

Local

Embora seja mando do time de Bragança Paulista, a partida será disputada no estádio do Morumbi, casa do São Paulo.

Tabela do Paulistão

O Red Bull Bragantino chega nas quartas de final como o time de melhor campanha no Paulistão. A equipe soma 23 pontos, enquanto o Corinthians penou, mas conseguiu avançar como segundo do Grupo D, com 17 pontos.

Na última rodada, o Bragantino derrotou o Botafogo por 2 a 0 e o Corinthians fez o mesmo placar sobre o Oeste. A equipe de Tiago Nunes contou com a ajuda do São Paulo, que ao derrotar o Guarani, fez com que o time de Campinas não ficasse com o segundo lugar.