Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Red Bull Bragantino e Flamengo entram em campo nesta terça-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 15º e 11º lugar na tabela, respectivamente, o duelo coloca frente a frente equipes que buscam reabilitação na temporada.

No caso do Flamengo, Paulo Sousa, que abandonou a Polônia para assumir o comando técnico da equipe, balança no cargo. Apesar de classificado para as oitavas de final da Libertadores, o time venceu apenas três jogos, dos nove disputados no Brasileirão, e sofre pressão de sua torcida. Na última partida, acabou derrotado pelo Fortaleza, lanterna do campeonato, por 2 a 1, no Maracanã.

Já o Bragantino passa por uma situação mais delicada. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, sem conseguir vaga para a Copa Sul-Americana e apenas duas posições acima da zona de rebaixamento, o “massa bruta” vê sua temporada próxima de um fim melancólico. A última vitória do Red Bull, ao considerar todas as competições, veio em abril, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Assim como o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri tem seu cargo contestado.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino e Flamengo terá transmissão exclusiva do Première (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta terça-feira às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Candido; Raul e Lucas Evangelista; Artur, Praxedes e Helinho; Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo: Hugo Souza; Ayrton Lucas, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Matheuzinho; Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro; Andreas Pereira, Vitinho (Pedro), Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As equipes vêm de derrota na última rodada do Campeonato Brasileiro, ambas como mandante. O Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Internacional, por 2 a 0, e o Fortaleza conquistou sua primeira vitória na competição diante do Flamengo, por 2 a 1.