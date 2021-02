Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

A dois pontos do líder Internacional, o Flamengo visita o Red Bull Bragantino neste domingo, no Nabizão, em busca de dormir na primeira colocação. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20h30.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x Flamengo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (de Brasília), no estádio Nabib Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ramires e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Pepê, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória por 2 a 0 diante do Vasco, em casa. O Bragantino também vem de resultado positivo. O time do interior de São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 0, no Nabizão.