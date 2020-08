Red Bull Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalação, classificação e horário

Após resultados opostos na rodada passada, Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Bragantino x Fluminense ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo SporTV e Premiere, além do Estadão fazer tempo real.

Escalação

A definição acontecerá nesta terça-feira.

Horário

O jogo será às 19h15, horário de Brasília, nesta quarta-feira.

Classificação

O Fluminense venceu sua primeira partida no Brasileirão na rodada passada. Em casa, derrotou o Inter por 2 a 1 e chegou aos quatro pontos e a 9ª colocação. O Bragantino é o 15º, com dois pontos, e no domingo perdeu para o Bahia por 2 a 1, em Salvador.

Arbitragem