Red Bull Bragantino x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com seus pensamentos voltados para a final da Copa do Brasil, o Grêmio visita o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, no Nabizão. A partida, válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30 e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Red Bull Bragantino x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Ligger e Luan Cândido; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Grêmio: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de vitória por 1 a 0 diante do Athletico-PR, em casa, enquanto o Bragantino vem de empate sem gols contra o Goiás, na Serrinha.