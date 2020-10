Red Bull Bragantino x Inter: onde assistir, escalação e horário

Em lados opostos na tabela, Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

Bragantino x Inter: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Bragantino: Júlio César; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Edimar; Ricardo Ryller, Raul, Lucas Evangelista e Bruno Tubarão; Artur e Alerrandro

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenílson, Boschilia e Thiago Galhardo; Abel Hernández

Horário

O jogo será disputado às 21h, horário de Brasília.

Classificação

O Bragantino aparece na 18ª colocação, com 12 pontos. No outro lado da tabela, o Internacional está na segunda posição, com 22 pontos.

Ambas equipes empataram na rodada passada. O Bragantino ficou no 0 a 0 com o Corinthians e o Inter no 1 a 1 com o Grêmio.