Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras em Bragança Paulista para encerrar a fase de grupos do torneio. Líder do Grupo D com 19 pontos, a equipe de Bragança já tem vaga garantida nas quartas de final do campeonato e deve entrar em campo com algumas mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Ituano por 2 a 0 na última semana. Já o Palmeiras, líder do Grupo C e dono da melhor campanha da primeira fase do Estadual, com 29 pontos conquistados, entra em campo para defender a invencibilidade no campeonato e vem embalado por três vitórias consecutivas em clássicos.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras será realizada em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h30 deste domingo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Paulistão Play (streaming da FPF) e também pelo Premiere Play (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS –Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Jaílson, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Roni (Wesley) e Dudu Técnico: Abel Ferreira

Red Bull Bragantino– Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Weverson (Luan Cândido); Lucas Evangelista, Praxedes e Hyoran; Sorriso, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último fim de semana, o Red Bull Bragantino sofreu sua quarta derrota no Estadual, após perder para o Ituano por 2 a 0, fora de casa. Já a situação do Palmeiras é completamente oposta. A equipe de Abel Ferreira venceu o dérbi contra o Corinthians na última quinta-feira por 2 a 1 e soma três triunfos consecutivos no campeonato.