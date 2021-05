Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com atenções divididas por causa da Libertadores, o Palmeiras se classificou no sufoco para as quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Nesta sexta-feira, o clube alviverde visita o Red Bull Bragantino, às 19h30. O jogo acontece no Nabizão, em Bragança Paulista, e terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x Palmeiras será exibido pelos canal Premiere. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Ramires e Claudinho; Artur, Pedrinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Palmeiras: Weverton; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 diante do Independiente del Valle, pela Libertadores, enquanto o Bragantino vem de vitória por 2 a 0 sobre o Emelec, pela Copa Sul-Americana.