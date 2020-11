Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Em lados opostos na tabela, Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Thonny Anderson (Morato); Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

ARBITRAGEM

Árbitro : Vinicius Furlan-SP

Assistentes : Neuza Ines Back-SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP

Árbitro de Vídeo : Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

CLASSIFICAÇÃO

O Bragantino inicia a rodada na décima oitava colocação, com 19 pontos. O time comandado pelo técnico Maurício Barbieri vem de eliminação diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Na última rodada do Brasileirão, a equipe do interior de São Paulo perdeu por 2 a 1 para Grêmio.

O Santos é o sexto colocado, com 30, e também vem de eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Ceará. No Brasileiro, o time alvinegro vem de vitória diante do Bahia por 3 a 1.