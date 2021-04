Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após quatro derrotas consecutivas, só a vitória interessa ao Santos diante do Red Bull Bragantino. O duelo, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021, acontece neste sábado, às 20 horas, no Nabizão, e será transmitido pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Red Bull Bragantino x Santos será exibido pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, pela Libertadores. O Bragantino também vem de resultado negativo. A equipe do interior de São Paulo perdeu por 3 a 0 para o Emelec, em partida válida pela Copa Sul-Americana.