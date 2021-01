Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com foco total no Brasileirão após ser eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo viaja até Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 21h30, no Nabizão, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (São Paulo e parte da rede) e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Cuello (Bruno Tubarão), Artur e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri.

São Paulo : Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê). Técnico : Fernando Diniz.

HORÁRIO

O duelo entre paulistas será nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de eliminação na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe tricolor ficou no 0 a 0 diante do Grêmio, no Morumbi, e foi desclassificada da competição. Pelo Brasileirão, o time vem de vitória. Na última rodada venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. Já o Bragantino vai a campo após perder por 1 a 0 para o Palmeiras.