Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Virou o ano, mas a crise no São Paulo parece continuar. O atual campeão paulista começou bem mal sua defesa de título e ainda não venceu os compromissos que teve. O time de Rogério Ceni encara o Red Bull Bragantino fora de casa para esboçar uma reação no Paulistão. Para isso, tenta aprimorar a pontaria no alvo. Os mandantes vão mais ao ataque e devem deixar espaços a serem aproveitados.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x São Paulo terá transmissão da TV fechada, através do HBO Max/Estádio TNT Sports e de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Candido; Eric Ramires, Praxedes, Artur, Hyoran, Helinho; Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO – Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Gabriel Sara, Nikão, Patrick; Alisson e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Red Bull Bragantino vem de vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, na última segunda-feira. O São Paulo empatou sem gols com o Ituano no domingo.