Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Empolgado depois de vencer o Corinthians na última segunda-feira, o São Paulo viaja para Bragança Paulista onde enfrenta o RB Bragantino, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h15. Sem poder contar com Calleri e Rigoni, o tricolor paulista quer manter a invencibilidade de oito jogos e somar pontos para se aproximar da zona de classificação da Libertadores do ano que vem. O RB Bragantino, com 43 pontos, quer aproveitar o fator casa para confirmar a boa campanha no Campeonato Brasileiro e crescer ainda mais na tabela, em que ocupa a 5ª posição.

ONDE ASSISTIR

Bragantino x São Paulo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere através do pay-per-view. Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes (Pedrinho); Artur (Helinho), Cuello e Hurtado (Ytalo). Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Martín Benítez; Luciano e Pablo (Marquinhos). Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória no clássico contra o Corinthians, que terminou com o placar de 1 a 0 para os tricolores. O Red Bull Bragantino visitou o Internacional no Beira-Rio na última quinta-feira e voltou de Porto Alegre com um ponto conquistado no último minuto da partida, que terminou em 1 a 1.