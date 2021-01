Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeçar no último fim de semana contra o Coritiba, o Vasco visita o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 21h30, no Nabizão, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Red Bull Bragantino x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora-MG). O canal Premiere também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Red Bull Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ramires e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri.

Vasco : Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey, Juninho (Benítez) e Léo Gil; Pikachu, Talles e Cano. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

HORÁRIO

O duelo entre paulistas e cariocas será nesta quarta, às 21h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota. A equipe cruzmaltina foi superada pelo o Coritiba por 1 a 0, em São Januário, e perdeu a oportunidade de se distanciar do Z-4. Já o Bragantino vem de vitória. O time do interior de São Paulo venceu o Ceará por 2 a 1, no Castelão, e somou três pontos importantes para ingressar na lista de concorrentes a uma vaga na Libertadores.