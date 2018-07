Relembre os 4 pênaltis perdidos do Brasil contra Paraguai

O cenário em 2011 era parecido com o da seleção brasileira hoje. Um time em reconstrução após eliminação no ano anterior na Copa do Mundo (tudo bem que perder de 2 a 1 para Holanda não é tão traumático quanto de 7 a 1 para Alemanha). A fase era a mesma quartas de final de uma Copa América, e o adversário também o Paraguai.

Após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a seleção de Mano Menezes foi para as penalidades. E aí que o Brasil se destacou…negativamente.

Elano foi o primeiro a cobrar e isolou a bola. Thiago Silva veio em seguida e bateu mal, no canto esquerdo do goleiro. André Santos chutou tão alto quanto Elano. E, por fim, Fred finalizou para fora do gol.

Relembre as cobranças que marcaram o fiasco do Brasil na Copa América da Argentina, em 2011.