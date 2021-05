Rentistas x São Paulo: onde assistir, horário e escalação da equipe tricolor

Com 100% de aproveitamento, o São Paulo quer antecipar sua classificação às oitavas de final da Libertadores. O Tricolor volta a campo na competição sul-americana nesta quarta-feira, às 19h, diante do Rentistas. O jogo acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Rentistas x São Paulo será exibido pelo canal Fox Sports. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rojas e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 1 a 1 diante do Mirassol, pelo Paulistão. O Rentistas também vem de igualdade no placar. A equipe ficou no empate sem gols com o Sporting Cristal, pelo Campeonato Uruguaio.