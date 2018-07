Repórter do SporTV é abordado por mulheres em link ao vivo e viraliza nas redes

O repórter Ben-Hur Correia, do SporTV, fazia um link ao vivo com a sede da emissora carioca a partir de Las Vegas, nos Estados Unidos, quando sofreu uma ‘abordagem’ de algumas mulheres que estavam no local.

Enquanto ele falava sobre os Jogos Olímpicos para o programa, que era transmitido no Brasil na madrugada deste domingo, as moças não ficaram só atrás da câmera, como de costume nas entradas de repórteres ao vivo em locais públicos: elas ‘atacaram’ o jornalista, com direito a abraços e até beijos no rosto.

O repórter ficou visivelmente desconcertado e, sem conseguir controlar as abordagens das mulheres, teve que encerrar o link por alguns instantes para resolver o “problema”, o que gerou risos dos participantes do programa, e viralizou nas redes sociais.

