Resende x Vasco: onde assistir à partida do Campeonato Carioca

Resende e Vasco se enfrentam neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Resende x Vasco?

O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto pelo canal Premiere, que também passa na internet. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

Situação das equipes

Os dois times estão no Grupo B, que conta ainda com Fluminense, Macaé, Madureira e Volta Redonda. No primeiro turno, Vasco e Resende decepcionaram e ficaram apenas na quarta e quinta posição, respectivamente, do grupo.