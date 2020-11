River Plate x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

River Plate e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15, em Avellaneda, Buenos Aires, em partida válida pela volta das quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo acabou empatado em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

River x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV.

ESCALAÇÃO

Athletico-PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Vitor; Wellington, Christian, Lucho González e Léo Cittadini; Walter e Renato Kayser. Técnico: Paulo Autuori

River Plate: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.

HORÁRIO

A partida será disputada às 19h15 desta terça-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Athletico-PR ficou no empate por 1 a 1 com o River, em Curitiba. Com o resultado, o time paranaense precisa vencer ou empatar marcando mais de 2 gols. Se for 0 a 0, o River avança e 1 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Em seu último jogo, o Athletico-PR perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. O River Plate bateu o Rosario Central por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino.